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تحرير 254 محضر تمويني وضبط 1000كمامة مجهولة المصدر فى المنوفية

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:20 م
تحرير 254 محضر تمويني وضبط 1000كمامة مجهولة المصدر فى المنوفية سلع تموينية - ارشيفية
المنوفية-محمد فتحى

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أعلن محافظ المنوفية تحرير 254 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية عن اليوم 25 مارس وذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومحلات المستلزمات الطبية حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية على استمرار شن الحملات التموينية  اليومية بدائرة المحافظة، مسفرة عن تحرير 70  محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 184 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أنه تم تحرير  3 محاضر جنح ضد أصحاب شركات مستلزمات طبية بمركز شبين الكوم وتم ضبط 40 جركن مطهر، 25 جركن مطهر خاص بالهيئة العامة للتأمين الصحى  محظور تداوله، 100 زجاجة مطهر، 1000جونتى، 1000 ماسك كمامة، جميعهم  مجهول المصدر.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مصنع منظفات ومحلات عطور ومستحضرات تجميل بمركزى (منوف، بركة السبع ) وتم التحفظ على شيكارة زهره هندى، 3 شيكارة سماد، شيكارة أريال، شيكارة ملح ليمون، 10  زجاجات برفان، 9 زجاجات شامبو جميعهم مجهول المصدر، وكذا  تحرير  عدد 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز ( أشمون – تلا – منوف) وتم التحفظ على 11طن سكر، 2طن أرز ، 7 طن دقيق، 150 كرتونة زيت  جميعهم مجهول المصدر. بالإضافة إلى  تحرير محضر جنح ضد مجهول بناحية الشهداء لتجميعة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله وتم التحفظ على 15 شيكارة.

 

 

 


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