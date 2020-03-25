اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 09:36 م
خالد صلاح
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تحت شعار صحتك.. أخبار اليوم تطلق خدمة " كلمنا وهنوصلك الجريدة لبيتك"

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:18 م
تحت شعار صحتك.. أخبار اليوم تطلق خدمة " كلمنا وهنوصلك الجريدة لبيتك" خدمة أخبار اليوم

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تحت شعار صحتك تهمنا أطلقت مؤسسة أخبار اليوم ولأول مرة في مصر خدمة " كلمنا وهنوصلك جريدة الأخبار وأخبار اليوم لبيتك"، وذلك على رقم 16303.

وتأتى الخدمة الصحفية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الخروج من المنزل لمواجهة انتشار وباء كورونا.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

اخبار اليوم

الاخبار

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