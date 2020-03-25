تحت شعار صحتك.. أخبار اليوم تطلق خدمة " كلمنا وهنوصلك الجريدة لبيتك"

تحت شعار صحتك تهمنا أطلقت مؤسسة أخبار اليوم ولأول مرة في مصر خدمة " كلمنا وهنوصلك جريدة الأخبار وأخبار اليوم لبيتك"، وذلك على رقم 16303.

وتأتى الخدمة الصحفية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الخروج من المنزل لمواجهة انتشار وباء كورونا.