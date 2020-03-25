اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:26 ص
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 جددت النيابة العامة، حبس "ع. ف" 15 يوماً احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

 


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

الاستيلاء على الاموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة