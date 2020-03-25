اليوم السابع
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بورصة السعودية تقلص ساعات التداول من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:18 م
بورصة السعودية تقلص ساعات التداول من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك ابتداءً من غد الخميس، على أن تكون جلسات التداول على النحو التالي:
 
- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً
 
- الجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ): من 10:00 صباحاً إلى  01:00مساءً
 
- الجلسة الثالثة (مزاد الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من  01:00مساءً إلى  01:10  مساءً
 
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة ) 
 
- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 01:10 مساءً إلى 01:20 مساءً  (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)
 
- الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 01:20 مساءً إلى 02:00 مساءً – (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من  01:00مساءً إلى 02:00 مساءً).
 
 
وأكدت "تداول"، على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، كما تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.
 
قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6208.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% خاسراً 514.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.17 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 330.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال، وارتفع 79 سهما، فيما تراجع 133 سهماً.
 
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%.
 
وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.87%، فيما جاء سهم "ساكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.15%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 6.74%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.05%.
 
 
 

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