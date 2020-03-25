اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة السعودية تقلص أرباحها بختام التعاملات..وتراجع مؤشر نمو بنسبة 8.87%

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:50 م
بورصة السعودية تقلص أرباحها بختام التعاملات..وتراجع مؤشر نمو بنسبة 8.87% بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6208.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% خاسراً 514.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.17 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 330.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال، وارتفع 79 سهما، فيما تراجع 133 سهماً.
 
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%.
 
وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.87%، فيما جاء سهم "ساكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.15%، ثم سهم "مجموعة فتيحى" بنسبة 6.74%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.05%.
 
وأعلنت شركة لازوردى للمجوهرات، عن تخفيض ساعات العمل فى متاجر البيع بالتجزئة فى جميع أنحاء مصر مؤقتًا أبتداً من اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 م حتى إشعار آخر، خلال هذه الفترة، ستعمل المتاجر من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً فى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بينما ستغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).
 
وفى ظل حالة عدم التأكد الخاصة بهذه الظروف المؤقتة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالى الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها، وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أى تطور جوهرى فى حينه.
 

بورصة السعودية

سوق الاسهم السعودية

السعودية

اقتصاد السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة