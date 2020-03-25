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بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو بـ25 جنيها من المزرعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:59 م
بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو بـ25 جنيها من المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-3 2020  وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 25 جنيها للكيلو من المزرعة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 25 جنيها للكيلو فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-30 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.
 
وأضاف السيد، لـ"اليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة 30جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجل  سعر كرتونة البيض 34.5 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 39-42 جنيها.
 
والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.
 
وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل. 

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