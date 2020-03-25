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بورصة البحرين تنهى تعاملاتها بارتفاع بنسبة 1.82% وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:48 م
بورصة البحرين تنهى تعاملاتها بارتفاع بنسبة 1.82% وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.82% رابحاً 24.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1385.06 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.6 مليون سهم بقيمة 520.9 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 98.81% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 5.34%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.16% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.49%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.06% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.54% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.90%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل فى تمام الساعة 9 مساءً، حيث سيتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 مارس الجارى.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة سيكو، البنك الإقليمى الرائد فى مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق، عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 24 مارس بالتمرير، حيث وافق 94.08% من المساهمين على البنود الواردة فى محضرى الاجتماعين، بما فى ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 3.889 مليون دينار بحرينى على المساهمين للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 بما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم أى بواقع 10 فلس بحرينية للسهم الواحد، كما وافق المساهمون على تحويل مبلغ 603 ألف دينار بحرينى إلى الاحتياطى القانونى، وترحيل المبلغ المتبقى بقيمة 1.532 مليون دينار بحرينى إلى حساب الأرباح المستبقاة.
 
 
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