اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يوجه برفع حالة الاستعداد بالجيش الروسى لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:16 م
بوتين يوجه برفع حالة الاستعداد بالجيش الروسى لمواجهة انتشار فيروس كورونا الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قوات الجيش الروسى لرفع درجة الاستعداد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبعث اليوم الأربعاء، إلى مواطنى البلاد بخطاب متلفز يتعلق بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفيما تقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "سبوتينك"، قال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير، لأنه من الضرورى، أنا أعرف ذلك بنفسى، من الضرورى أن تكون قادرًا على تنظيم العمل، وأنتم نجحتم، هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".

كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" فى روسيا.

 


بوتين

كورونا

فيروس كورونا

روسيا

اخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة