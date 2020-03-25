بوتين يرتدى بدلة واقية قبل تفقد مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تفقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في منطقة كوموناركا بالعاصمة موسكو، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لبوتين وهو يتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تعرضه لأى احتمالات العدوى بالوباء العالمي، حيث ظهر الرئيس الروسى وهو يرتدى البدلة الواقية بمساعدة الأطباء ليصبح أمانًا مثل باقي العاملين في الرعاية الصحية قبل بداية جولته داخل مستشفى كوموناركا.

#Putin gets bonus trust points for nailing the hazmat suit appearance first - Damian Wilson https://t.co/snpeegBMGZ pic.twitter.com/pE1J6wywrB — RT (@RT_com) March 24, 2020

وتقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.



بوتين يرتدى البدلة الواقية

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "سبوتينك"، قال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير، لأنه من الضرورى، أنا أعرف ذلك بنفسى، من الضرورى أن تكون قادرًا على تنظيم العمل، وأنتم نجحتم، هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".

كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" فى روسيا.

وفي ذات السياق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبعث اليوم الأربعاء، إلى مواطنى البلاد بخطاب متلفز يتعلق بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست بمنأى عن تداعيات وباء "كورونا" العالمى، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، يقدم له تقارير يومية حول تطور الوضع، وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة حول احتواء تبعات أزمة كورونا، عقده فى مقره بضواحى موسكو - إن "وباء كورونا، للأسف، ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمى كله، وعلى أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يمس ببلدنا بشكل أو بآخر".

وأضاف بوتين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الوضع بلا انقطاع.