بوتين يرتدى بدلة واقية قبل تفقد مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.. فيديو

تفقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في منطقة كوموناركا بالعاصمة موسكو، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لبوتين وهو يتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تعرضه لأى احتمالات العدوى بالوباء العالمي، حيث ظهر الرئيس الروسى وهو يرتدى البدلة الواقية بمساعدة الأطباء ليصبح أمانًا مثل باقي العاملين في الرعاية الصحية قبل بداية جولته داخل مستشفى كوموناركا.

#Putin gets bonus trust points for nailing the hazmat suit appearance first - Damian Wilson https://t.co/snpeegBMGZ pic.twitter.com/pE1J6wywrB