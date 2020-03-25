بنس: نركز حاليا على نيويورك التى تشكل 65% من الحالات المتضررة

كتب رامى محيى الدين

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس خلال مؤتمر صحفى إن الأميركيين يستجيبون بشكل كبير للتعليمات بشأن كورونا، حققنا تطورا كبيرا فى الإمدادات والاختبارات المتعلقة بـكورونا، ونركز حاليا على نيويورك التي تشكل 65% من الحالات المتضررة، مشيرا إلى أن الولاية تحتاج للدعم والطمأنة بسبب تفشي الفيروس، مؤكدا أنه على الأميركيين تفادى التنقل غير الضرورى بسبب كورونا، وأنه إذا طبق الأميركيون التوجيهات ضد كورونا لأسبوعين سننقذ بلادنا.

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن آخر إحصائيات صدرت عن الحالات المؤكدة لفيروس كورونا فى العالم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، تشير إلى إصابة 372757 ألف شخص ووفاة 16231ألف وفاة فى العالم، ووصل الفيروس الى 194 دولة فى العالم.

يذكر أنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، انتشرت الكثير من المواقع المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى بيعها لأدوية ولقاحات لفيروس كورونا.

وقد كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أغلقت موقعًا على الإنترنت يسمى:"coronavirusmedicalkit.com "، لبيع اللقاحات الزائفة التي زعموا أنها من منظمة الصحة العالمية، وزعم الموقع أنه يتيح الوصول إلى مجموعات لقاحات منظمة الصحة العالمية مقابل رسوم شحن تبلغ 4.95 دولار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد حاليًا أي لقاحات ليفروس كورونا COVID-19 ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات،

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه المدعي العام بيل بار المدعين الفدراليين على وقف المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا واعتبارها أولوية في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من وزارة العدل بعدم وجود لقاحات COVID-19 حاليًا لفيروس كورونا، ولا تقوم منظمة الصحة العالمية بتوزيع أي لقاحات، حيث أمر قاض فيدرالي في تكساس بإغلاق الموقع، بحسب البيان.