بعد الحيثيات.. اعرف أسماء متهمىن بـ"بيت المقدس" تلقوا تدريبات قتالية بالشام

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت الحيثيات أقوال مجرى التحريات والذى تحدث عن أسماء المتهمين الذين سفرهم تنظيم بيت المقدس بتكليفات من مؤسس التنظيم الإرهابى توفيق فريج للمتهم الثانى والثالث بإيفاد بعض عناصر التنظيم لحقل القتال الدائر بدولة سوريا لاكتساب خبرات عسكرية وتلقى تدريبات فى فون القتال والمدن والشوارع واستخدام الأسلحة، والمتهمون هم ..

1 ـ المتهم الرابع عشر محمد سعد عبد التواب سليمان.

2 ـ المتهم الثالث والعشرون أحمد محمود عبد الرحيم محمد فراج

3 ـ المتهم الثانى والثلاثون عمر سعيد عبد العزيز مخلوف

4 ـ المتهم رقم 180 باسم بحيرى درويش.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة، وضمت جرائم المتهمين وقائع اغتيال لمواطنين وضباط وأفراد شرطه.