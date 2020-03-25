بسبب كورونا .. ارتفاع عدد العاطلين عن العامل فى إسرائيل لـ815 ألف عاطل

كتب- هاشم الفخراني

ارتفعت نسبة البطالة في صفوف سكان إسرائيل إلى أعداد غير مسبوقة، منذ عام 1948 حيث وصلت النسبة إلى خمس سكان إسرائيل.

وذكرت صحيفة " كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية فقد وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 19.6% وذلك على ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا والشلل الذي أصاب القطاعات التجارية والصناعية الإسرائيلية.

وبين الموقع أن عدد العاطلين وصل إلى 815,727 ألف عاطل عن العمل، غالبيتهم تم تسريحهم من العمل في إجازة غير مدفوعة الأجر وقدموا طلبات للحصول على بدل بطالة من التأمين الإسرائيلي.

في حين يتوقع استمرار ارتفاع الأرقام في ظل الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم وبموجبها سيعمل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مقلص جداً.

ويوم الإثنين الماضي، أكدت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل لتصل لـ16.5% ، في حين خسرت إسرائيل 13 مليار دولار في شهر فبراير فقط ، غير أن قطاع الغاز الطبيعى أكثر المتضررين من فيروس كورونا فى إسرائيل.

وبلغ إجمالي العاطلين حينها نصف مليون إسرائيلى، أي أن نسبة البطالة في إسرائيل قد ارتفعت بأربعة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي حوالي 4%.