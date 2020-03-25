بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

كتبت: نهال طارق

شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.



قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.



تشمل أحدث الأرقام اليومية 21 حالة وفاة فى مستشفى نورثويك بارك الذى أعلن عن "حادث خطير" الأسبوع الماضى بعد نفاد أسرة العناية المركزة، وطلبت من المستشفيات القريبة رعاية المرضى لأنها لا تستطيع التعامل مع مرضى Covid-19 التى كانت تستقبلها.



وقالت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، إن 21 حالة وفاة فى المستشفى كانوا من بين 83 شخصًا آخرين توفوا بسبب كورونا فى إنجلترا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 386 تراوحت أعمارهم بين 33 إلى 103.



ويعتقد أن الشاب البالغ من العمر 33 عامًا هو أصغر ضحية في المملكة المتحدة حتى الآن. وأعلنت الهيئة الوطنية للصحة يوم الأحد أن يبلغ من العمر 18 عامًا قد توفى بسبب الفيروس ولكن تبين إصابته بالمرض لكنه توفى بسبب حالة لا علاقة لها بكورونا.



وفي بيان قال البروفيسور كيران باتل، المدير الطبى للمستشفيات الجامعية فى كوفنترى وصندوق الخدمات الصحية الوطنى في وارويكشاير: "يمكننا أن نؤكد للأسف أن مريضًا كان يعالج من مشكلات صحية أساسية مهمة قد توفى فى المستشفى الجامعى، كوفنتري. لقد قاموا أيضًا بإجراء اختبار لـ Covid-19فى اليوم السابق ولكن لم يكن ذلك مرتبطًا بأسباب الوفاة".



وفى السياق نفسه، تسبب فيروس كورونا فى وفاة 16 حالة فى أسكتلندا و17 فى ويلز بما فى ذلك حالة وفاة أخرى أعلنت يوم الثلاثاء، وثلاث حالات فى أيرلندا الشمالية.



وتشمل الوفيات الأخيرة أيضًا ماريتا إدواردز، أول ضحية لكورونا فى المستشفى فى المملكة المتحدة، حيث توفيت يوم الجمعة الماضى بعد ثلاثة أسابيع من الذهاب إلى المستشفى لإجراء عملية روتينية فى المرارة فى 28 فبراير.



وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن ذروة تفشى المرض في المملكة المتحدة كانت متوقعة "فى غضون شهرين". وأكد أيضًا على الخطط التى تم الكشف عنها فى الجارديان لفتح مستشفى مؤقت فى مركز ExCel للمعارض فى لندن لعلاج ما يصل إلى 4000 شخص، قائلاً: "سوف نفتح الأسبوع المقبل مستشفى جديدًا، ومستشفى مؤقتًا، ومستشفى NHS Nightingale، فى مركز إكسل فى لندن".