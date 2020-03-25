اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 12:11 م
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حصاد مشروعات وزارة الاوقاف في النصف الأول من العام المالي..

انفوجراف.. هالة السعيد: الإنتهاء من 260 مشروعا بـ"الاوقاف" 228 مليون جنيه

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:54 ص
انفوجراف.. هالة السعيد: الإنتهاء من 260 مشروعا بـ"الاوقاف" 228 مليون جنيه حصاد قطاع الأوقاف
كتب أحمد حمادة

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صيانة 128 مسجدا و4 مساجد أثرية وإحلال وتجديد 120 مسجد  وإنشاء 4 مساجد جامعة

 

 
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 حيث أصدرت الوزارة اليوم تقريرًا يتضمن حصاد قطاع الأوقاف. 
 
وأشارت الوزارة في تقريرها إلي الإنتهاء من 260 مشروع في محافظات الجمهورية كافة بتكلفة كُلية تقدّر بنحو 228 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من صيانة 128 مسجد غير أثري، و4 مساجد أثرية، وإحلال وتجديد 120 مسجد، وإنشاء 4 مساجد جامعة.    
 
وأوضح التقرير كذلك أن الفترة من يوليو 2018 إلي ديسمبر 2019 شهدت الانتهاء من 922 مشروع بتكلفة كلية بلغت 582 مليون جنيه. 
 
وتناول تقرير وزارة التخطيط حول حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 أبرز مشروعات قطاع الأوقاف خلال فترة المتابعة والتي تضمنت إنشاء مسجدي الشيخ إبراهيم مندور بقرية صفط الشرقية والرحمة بقرية الديابية بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، فضلاً عن إحلال وتجديد مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام بمحافظة مطروح إلي جانب مسجد صالح الرفاعي بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، ومسجد السلام بجنوب سيناء.
 
وحول أبرز مؤشرات وزارة الأوقاف خلال النصف الأول أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الإعانات النقدية التي تم توزيعها بلغت 84 مليون جنيه ليبلغ عدد المستفيدين من الإعانات النقدية 37.7 ألف مستفيد. 
 
ولفت التقرير إلي عدد المقارئ القرآنية التي تم إنشائها خلال الفترة ذاتها والتي بلغت 17 مقرأه كما بلغ عدد المدارس القرآنية التي تم إنشائها 110 مدرسة وعدد المكتبات القرآنية 185 مكتبة. 
 
كما بلغ عدد المدارس العلمية التي تم إنشائها 25 مدرسة وفقًا للتقرير ووصل عدد القوافل الدعوية لتجديد الخطاب الديني إلي 47 قافلة وسجلت برامج التوعية الدينية في حلايب وشلاتين عدد 16 برنامج. 
 
وحول مشروعات وزارة الأوقاف خلال عام ونصف أشار التقرير إلي تنفيذ 431مشروع صيانة مساجد غير أثرية،  439مشروع إحلال وتجديد مساجد، 15مشروع صيانة مساجد أثرية، 19مشروع تحويل مساجد عادية إلي جوامع، 10مشروعات إنشاء مديريات، 8مشروعات إنشاء مساجد جديدة.
 
 
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وزارة التخطيط

الاوقاف

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