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انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:39 ص
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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انتظم العمل في جميع البنوك المصرية اليوم الأربعاء، حسب المواعيد الجديدة، خلال أيام الحظر، بعدما تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، بدءًا من اليوم الأربعاء، مع تطبيق قرار حظر التجول، لتصبح من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا للجمهور، وللموظفين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .
 
وأكدت المصادر، أنه تم تعديل ساعات العمل فى فروع بعض البنوك التى كانت تعمل حتى الثالثة عصرًا والخامسة مساء والفروع التى تعمل لمدة 24 ساعة، لتصبح مواعيد العمل فى جميع فروع البنوك حتى الساعة الـ1.30 ظهرًا للجمهور.
 
جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

أخبار مصر

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الجنيه المصرى

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