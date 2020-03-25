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انتحار ممرضة إيطالية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا خوفا على حياة الآخرين

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:55 ص
انتحار ممرضة إيطالية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا خوفا على حياة الآخرين الممرضة المنتحرة
كتب ــ خالد إبراهيم

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مازالت إيطاليا تعانى بشدة من تفشى وباء كورونا، حيث مازال الفيروس، يحصد آلاف الأرواح، كذلك تستمر حصيلة الاصابات اليومية فى ارتفاع كبير، وهو ما أضفى أجواء حزينة ومأساوية على واحدة من أجمل بلدان أوروبا.

نقابة الممرضات الإيطاليات، كشفت أن ممرضة إيطالية انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ 34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لأزمة فيروس كورونا في لومباردى، وهى المنطقة الأكثر تضررا فى إيطاليا، بحسب "ديلى ميل"

الممرضة المنتحرة
الممرضة المنتحرة

 

وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال الاتحاد، إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة.

الممرضة
الممرضة

 

جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس مع تسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد، ومع ذلك، ارتفع عدد الإصابات الإجمالية بنسبة 8 %  وهو أدنى مستوى منذ أن سجلت إيطاليا أول حالة وفاة في 21 فبراير.

 

وقال رئيس خدمة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية قبل ظهور الأرقام الجديدة: "الإجراءات التي اتخذناها قبل أسبوعين بدأت تؤتي ثمارها".

كانت دانييلا تريزى تعمل في جناح العناية المركزة فى مستشفى سان جيراردو في مونزا، على بعد حوالي 9 أميال من ميلانو، لكنها كانت في الحجر الصحى بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليها وثبوت إيجابية الاختبار.

احدى الحالات فى إيطاليا
احدى الحالات فى إيطاليا

 

كما كشفت مجموعة التمريض أن حالة مماثلة حدثت قبل أسبوع فى البندقية، مع نفس الأسباب، قال الاتحاد، كل واحد منا اختار هذه المهنة للخير وللأسف أيضا للشر .. نحن ممرضات".

 

وقال المدير العام لمستشفى سان جيراردو، ماريو ألباروني، إن دانييلا كانت مريضة فى المنزل منذ 10 مارس، وأنها لم تكن تحت المراقبة، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن السلطات القضائية تحقق الآن فى وفاتها.

 

 


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إيطاليا

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