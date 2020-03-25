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اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:02 ص
اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء تعقيم أتوبيسات هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ اليوم الأربعاء، هيئة النقل العام بالقاهرة العمل بالمواعيد الجديدة تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجوال، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بجميع الخطوط بداية من الساعة 6.30 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، وذلك طوال فترة سريان قرار حظر التجوال.

وأوضح اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن السائقين بالمناطق القريبة من الجراجات من المتوقع أن يستغرقوا نصف ساعة للوصول للجراج وكذلك المحصلين والعمال، ليبدأ العمل الساعة 6.30 وسيتم وقف تشغيل الخطوط قبل موعد تطبيق قرار الحظر بساعة ليتمكن السائق والمحصل من العودة لمنزله قبل تطبيق قرار حظر التجوال.

وكانت هيئة النقل العام، أعلنت عن شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

 


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