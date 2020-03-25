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اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:01 ص
اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين التنفيذ والتطبيق الفعلى لقرارات الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. 
 

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلى:


 
1 - حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 
4 - تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.
5 - مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
6 - مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.
7 - تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.
8 - يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

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