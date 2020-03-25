اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية على القنوات الكنسية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 ص
اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية على القنوات الكنسية البابا تواضروس الثاني
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية في موعدها من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولكن دون حضور أحد من شعب الكنيسة، وذلك حتى الثامن من أبريل على أن تذاع على الهواء مباشرة على كل القنوات الكنسية، كاستجابة لتعليمات الدولة التي تحظر التجمعات تجنبا لانتشار فيروس كوفيد كورونا المستجد.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات المهمة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية في الأول من ديسمبر 2019

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.


اخبار مصر

أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

عظة البابا

العظة الاسبوعية

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة