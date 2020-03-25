الوحدة المحلية بالمنيا تفض حفلتي عرس فى إحدى قرى المحافظة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بحملة مكبره لتنفيذ قرارات الحكومة للوقاية ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع الوحدة المحلية للبرجاية وذلك بقرية البرجايه وزهره بطول طريق ترعة الإبراهيمية بالتعاون مع نقطة شرطة زهره ومكتب تموين البرجاية حيث تم فض تجمعات فى حفلتي عرس، كما تم تحرير محضرى مخالفة تعليمات وغلق 25 محل.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أصدر كتاباً دورياً، رقم "24"لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020

وشدد المحافظ في الكتاب الدوري على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

• بداية من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس.. يحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء المحافظة أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي، وكذلك توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

• تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، محال البقالة، الصيدليات والسوبر ماركت المتواجد خارج المراكز التجارية.

• غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه

• غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً

• تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ولا يسري ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار اليها بهذه الفقرة التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القرار ، اوخلال فترة سريانة طوال مدة العمل به، وذلك دون أعباء مالية على المواطنين.

• غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية

• تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.

• يستمر العمل بقرار المحافظة رقم 246 لسنه 2020 بشان تخفيض العمالة المتواجدة بالجهات الوارده، والصادر تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزاراء رقم 719 لسنه 2020 لمدة خمسة عشر يوما اعتباراً من الاربعاء الموافق الاول من ابريل عام 2020.

• يستمر العمل بقراري المحافظة ارقام 244 و 247 لسنه 2020 بشان تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد ايه تجمعات كبيرة للمواطنين والصادرة تنفيذاً لقرار السيد مجلس الوزراء رقم 606 لسنه 2020 وكذا يستمر العمل بقرار المحافظة رقم 248 لسنه 2020 بشان تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسرح، والصادر تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنه 2020، وذلك لحين اشعار أخر .

• تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية فى ممارسة اعمالهم دون التقيد باي مواعيد المقرره بهذا القرار، ولا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها .

وشدد المحافظ على الجميع بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري بكل دقة ،مؤكدا انه سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك



