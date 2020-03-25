اليوم السابع
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النائب العام يعتمد إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:46 ص
النائب العام يعتمد إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية المستشار حماده الصاوى النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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اعتمد اليوم الأربعاء، المستشار حماده الصاوى، النائب العام، إطلاق خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة  www.ppo.gov.eg؛ تلك الخدمات المُقدَّمَة إلكترونياً عن بُعْد، وذلك استمراراً لتفعيل النائب العام لسياسة التحوُّل الرقمي لإنفاذ القانون، وحرصاً على استمرار  الخدمات المُقدَّمَة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية نظراً للظروف الراهنة، ضماناً لسلامة وصحة المواطنين وأعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى الجمهورية، ووقايةً لهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستَجَد وآثاره.
 
 
وقد جاءت تلك الخدمات الإلكترونية على النحو الآتي:
 
أولاً: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحَقَّة على رخص القيادة المُطوَّرة أو المركبات؛ والتي تُتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.
 
ثانياً: خدمة التظلم الإلكتروني من قِيَمِ المخالفات المرورية؛ والتي تُتيح التظلم من تلك القيم عن بُعْد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومِنْ ثَمَّ إخطار المُتَظلِم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
 
ثالثاً: خدمة متابعة طلبات التظلم من قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحَقَّة وطلبات الدَفْع؛ والتي تُتيح الاستعلام عما تمَّ فيها في أي وقت على مدار اليوم.
 
رابعاً: خدمة الدَفْع النقدي عند الاستلام؛ والتي تُتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعْد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة؛ ودفع القِيَم المُستحَقَّة عنها نقداً عند الاستلام.
 
خامساً: خدمة الدَفْع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تُتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودَفْع القِيَمِ المُستحَقَّة عنها عن بُعْد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
 
 

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