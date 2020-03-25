المنطقة الشرقية بالسعودية تخفض إنارة الحدائق 70% خلال فترة حظر التجوال

كتب محمد عبد المجيد

كتب محمد عبد المجيد

فعلت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة وزارة الشئون البلدية والقروية "ترشيد استهلاك الطاقة" أثناء ساعات منع التجول فى بلديات المنطقة كافة، حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعى لترسيخ معايير متفوقة فى هذا المجال، والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بين أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد الطبيعية، من خلال الخطة التى نفذتها وأسهمت فى توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة فى جميع المشروعات التى تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الانارة بنسبة 70% فى جميع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية , فيما سيتم تخفيض الإنارة بنسبة 50% فى عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمختلف مدن المنطقة الشرقية .

وأكد، أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على التزام القطاع البلدى بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية، قد انهت مؤخرا بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة " ترشيد " من استبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) فى كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) الذى سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أى ما يعادل وفراً بنحو 78% من إجمالى الاستهلاك العام سنوياً، حيث تم تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوى 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أى ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.