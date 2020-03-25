المعهد العالى للصحة بالإسكندرية ينصح المواطنين بممارسة رياضة بسيطة خلال بقائهم بالمنزل

الإسكندرية أسماء على بدر

ناشد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية المواطنين وخاصة مرضى السكرى ودوالى الساقين طوال فترة بقائهم بالمنزل بسبب فيروس كورونا للحركة وممارسة الرياضة البسيطة كجزء من الروتين اليومي والعلاج.

وأضاف فى بيان أنه ينصح مرضى دوالي الساقين برفع الساقين عن مستوى الارض عند الجلوس، وممارسة المشى داخل المنزل او اداء بعض التمرينات البسيطة، مع ارتداء الجورب الضاغط، واستخدام الكريمات المرطبة على أماكن الدوالى.

وينصح مرضى السكر بقطع فترات الجلوس كل نصف ساعة تقريباً والقيام ببعض التمرينات الخفيفة لبضع دقائق أو المشي لمدة ثلاث دقائق داخل المنزل مما قد يقلل من نسبة الدهون في الدم والمرتبطة بالنوع الثاني من السكري ومضاعفاته.

وينصح كذلك مع طول فترات البقاء في المنزل بتناول الأكل الصحي وعدم تسلية الوقت بالأكل مع تناول السوائل باستمرار خاصة الماء والمشروبات قليلة السعرات الحرارية.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته المنعقدة، بتقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث قدم الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، ولكل أعضاء الفريق الطبى المشاركين فى الحجر الصحى بمستشفى العجمي ومستشفى النجيلة بمطروح .

وأكد الكردى فى بيان اليوم دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية المشاركين في مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل في حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسي فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا ،حيث أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود في خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصري، مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية بالشكر لكلا من الدكتور ريهام عبد الحميد، والدكتور محمد حسن عبادة، والدكتور زياد محمد، والدكتور عمرو الشرقاوي بقسم الطب الحرج، والدكتور أحمد فرج أبو النور، والدكتور حاتم عصام بقسم الأمراض الصدرية، والدكتور شريف الشرقاوي قسم المعامل.