اليوم السابع
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"المستثمرون الصناعيون بالعاشر": تعديل ساعات العمل بالمصانع إلتزاما بحظر التجول

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:00 ص
"المستثمرون الصناعيون بالعاشر": تعديل ساعات العمل بالمصانع إلتزاما بحظر التجول صبحي نصر
كتب: مدحت عادل

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أكد الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال بدءا من اليوم كان متوقعا من عدد كبير من المصنعين، وذلك من أجل احتواء التأثيرات السلبية المتوقعة من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.
 
وقال الدكتور صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصانع وضعت سيناريوهات بديلة من أجل التعامل مع القرار الحكومي المرتقب، فيما يتعلق بنظام العمل وخاصة المصانع التي تعمل بنظام الورديات الثلاث بدون توقف، حيث من المقرر تعديل ساعات العمل للعمال ليبدأ العمل بتلك المصانع بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وضم الورديتان الثانية والثالثة من الرابعة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالي بالتناوب بين العمال.
 
وأوضح صبحي نصر، أن هذا المقترح من المتوقع أن يتم تعميمه على المصانع التي تعمل ورديات بلا توقف، لعدة أسباب أهمها أنه يحقق أكثر من هدف بتقليل عدد العاملين يوميا، وأيضا يقلص ساعات العمل لتصبح أسبوع واحد فقط خلال الأسبوعين فترة قرار الحظر، وأسبوع في المنزل.
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة بداية من صباح غدا الأربعاء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر

المستثمرين الصناعيين

حظر التجول

فيروس كورونا

مصانع العاشر

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