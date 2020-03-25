اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 10:57 ص
خالد صلاح
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الكهرباء: تعديل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين لتناسب قرار حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:46 ص
الكهرباء: تعديل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين لتناسب قرار حظر التجوال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتعديل مواعيد الحضور والانصراف، لغير العاملين بنظام الورادى والنوبتجيات ليكون الحضور فى الساعة التاسعة صباحاً والانصراف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، خلال فترة سريان القرارات، مع عدم الإخلال بالمواعيد الأخرى المتعلقة بنظام الورادى المعمول به، فى ضوء المستجدات المتعلقة بحظر التجوال وعدم تأثر أعمال الصيانة ومجابهة الأعطال الطارئة، يأتى هذا فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومراعاة خطة الدولة فى إتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارات وأنه اعتبارًا من اليوم  الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.
 
كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه، إلى جانب إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارى.

الكهرباء

الحضور والإنصراف

العاملين

حظر التجوال

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