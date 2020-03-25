اليوم السابع
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القومى للمرأة: منح الموظفة الحامل والأم لأطفال إجازة استثنائية بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:16 م
القومى للمرأة: منح الموظفة الحامل والأم لأطفال إجازة استثنائية بسبب كورونا الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس حرص المجلس على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره فى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الإلكترونية ، كما قام المجلس بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام إجازة استثنائية طوال فترة سريان  قرار رئيس مجلس الوزراء و الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة.

كما أضافت رئيسة المجلس أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين، و توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك، و تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس بالإضافة إلى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس أطلق حملة توعوية  على وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالمجلس بسبل الوقاية من الفيروس، تتضمن  مجموعة فيديوهات تستعرض الفرق بين أعراض الانفلونزا العادية وأعراض فيروس الكورونا ، وكيفية الحماية من الفيروس، وطرق التعامل فى حالة الاشتباه في الإصابة، فضلا عن التوعية بالسلوكيات المجتمعية السلبية التي قد تتسبب فى تفاقم الأزمة، مثل شراء جميع المنتجات الصحيه وغيرها بكميات كبيرة، وتجنب الإستماع الى الإشاعات التى تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، وعرض بعض المعلومات والإحصاءات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من الفيروس.

كما أطلق المجلس حملة بعنوان "كونى قدوة" لتشجيع جميع أفراد المجتمع على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والالتزام بعدم الخروج من المنزل، وقد شارك بالحملة مجموعة من الفنانات والفنانين والمطربات من بينهم الفنانة الكبيرة الهام شاهين والفنانة سمية الخشاب والكاتب والمؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، والفنانة صابرين ، والمطربة لطيفة، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.
 

 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

اخبار مصرية

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