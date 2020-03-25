اليوم السابع
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القوات المسلحة السودانية تنعى وزير الدفاع

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:27 ص
القوات المسلحة السودانية تنعى وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الخرطوم (أ ش أ)

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نعى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات، ومدراء الإدارات، والقادة والضباط والصف والجنود، وكل منسوبى القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى، الذى وافته المنية صباح اليوم بجوبا.

وقال العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان نعي، "نسأل الله أن يتغمده برحمته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم أسرته وأهله الصبر".

وكان المتحدث باسم الجيش السودانى، أعلن اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر توفى بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

يذكر أن الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى عضو الوفد الحكومى لمفاوضات السلام، أكد أول أمس الاثنين، السعى لبناء جيش قومى موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية، معربا عن الأمل فى أن يكون الجيش الذى يقود البلاد فى المرحلة المقبلة، يمثل كل السودان ويحمى حدوده ويشكل درعا وأمنا للبلاد.
 
وشدد عمر - فى تصريح عقب مشاركته فى جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك" فى جوبا  الاثنين- على الالتزام بإكمال ملف الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار فى الموعد المحدد له.
 
وتوقع أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبى نموذجا لبقية الحركات وللحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور مستقبلا.
 
وقال وزير الدفاع السودانى إن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التى أنجزت بها الملفات الأخرى حرصا على تحقيق السلام الشامل فى السودان.
 
وتعهد باستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التى يعانى منها العالم بسبب فيروس كرونا، لافتا إلى تقليص الوفود المتفاوضة تنفيذا لموجهات وإرشادات حكومة جنوب السودان ممثلة فى وزارة الصحة.

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