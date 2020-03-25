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القطاعات القيادية تحافظ على صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:04 م
القطاعات القيادية تحافظ على صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية والبنوك. 
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.45% رابحاً 118.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4942.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.72% رابحاً 141.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5342.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.76% رابحاً 71.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4155.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.93%، رابحاً 77.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4112.75 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 248.5 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون دينار كويتى عبر 13.5 ألف صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 5.61%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.20%، تليه شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 26.43%، ثم شركة تمدين العقارية بنسبة 20.94%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة المستثمرون القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.37% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 7.85%، ثم شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية بنسبة 7.82%.
 
وفى سياق  آخر قررت إدارة بورصة الكويت، استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، وسيتم تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية وتشمل استمرار التداول فى السوق الرسمى كالمعتاد، وإيقاف كل من نقل الملكية، التنفيذ الجبرى، الصفقات المتفق عليها، نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين للحفاظ على سلامة المتعاملين.
 
 
 

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