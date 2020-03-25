القبض على عاطل قبل ترويجه كيلو من مخدر الهيروين بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطل بدائرة الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين ومبلغ مالى، وتم إحالته للنيابة العامة بالصالحية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " إبراهيم ع س س" 34 سنة، عاطل مقيم أبو صوير المحسمة، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين له بدائرة الصالحية الجديدة، وتم القبض عليه بحوزته كيلو من جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.



