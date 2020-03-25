اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط المواد البترولية بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:25 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط المواد البترولية بالقليوبية المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ــ محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة بنها ، وذلك  استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة بنها (بمديرية أمن القليوبية) لتفقد الحالة الأمنية بطريق قرية كفر سعد بدائرة المركز، لاحظوا توقف سيارة ملاكى داخل قطعة أرض زراعية بجانب الطريق وبجوارها (5) أشخاص (شخصان يقومان بأعمال حفر - 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية) وحال مشاهدتهم للقوات هرب الشخصان القائمان على أعمال الحفر بينما تمكنت القوة من ضبط السيارة والثلاثة أشخاص آخرين (لهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى (بندقية آلية - بندقية خرطوش مُبلغ بسرقتها من المواقع الشرطية - فرد خرطوش– 20 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وكذا ضبط (مجسة أرضية حديدية - خرطوم بلاستيك "بطول 10 متر" - مثقاب كهربائى - 2 كوريك - 2 فأس - 2 جاروف - أزميل – مطرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضى الزراعية بالاشتراك مع المتهمين الهاربين (أحدهما مسجل شقى خطر) وقرروا أنهم نظراً لعلمهم بمرور خط أنابيب بترول بباطن الأرض الزراعية محل الضبط اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواد البترولية من ذلك الخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين .

 


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