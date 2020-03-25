اليوم السابع
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الغرف السياحية تٌعقم مقراتها وتخفض ساعات العمل عملا بقرار حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:51 م
الغرف السياحية تٌعقم مقراتها وتخفض ساعات العمل عملا بقرار حظر التجوال تطهير ضد كورونا
كتبت آمال رسلان 

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علقت غرف اتحاد الغرف السياحية أعمالها على مدار الأسبوع الجارى بهدف تعقيم المكاتب والمقرات ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما قرر الاتحاد تخفيض ساعات العمل تماشيا مع تنفيذ قرارات حظر التجوال التى أقرها مجلس الوزراء.

وقالت غرفة المنشآت السياحية إن الغرفة علقت أعمالها خلال هذا الأسبوع حيث تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة فى آعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الوقائية الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا، فضلاً عن إتباع حميع العاملين لكافة الإجراءات الخاصة بالوقائية من إرتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتداول المطهارات المتطايرة، وخضوع كل العاملين والمترددين لقياس درجة الحرارة بواسطة الجهاز المخصص لذلك بالأشعة فوق الحمراء.

ولفتت الغرفة إلى أنه تقرر تخفيض ساعات العمل ليكون من الساعة الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءًخلال فترة حظر التجوال وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتعقيم وتطهير كافة مقراتها فى العباسية والزمالك والجيزة ومكاتب هيئة تنشيط السياحة، كما تجرى تعقيم وتطهير المنشآت السياحية والفندقية فى كافة المحافظات.

وبدأت صباح اليوم وزارة السياحة والآثار فى أعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال اشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم شملت صالة استقبال الزوار وأجهزة X-Ray، وشباك التذاكر للمنطقة الأثرية، ودورات المياة، ومدخل المنطقة الأثرية بالكامل، والطرق المؤدية لها، بالاضافة الي تعقيم الممشي الخشبي أمام الهرم الأكبر والمسطحات التى من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأضاف محيى الدين، أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، وجاري استكمال تعقيم باقى أجزاء المنطقة.


تعقيم

كورونا

حظر تجوال

اخبار مصر

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