الغرف التجارية: جميع السلع متوفرة بالأسواق ولا داع للتكدس بالسلاسل التجارية

كتب أحمد حمادة

ناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة كافة المواطنين الالتزام في التعامل مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية وعدم التزاحم في ظل توافر كافة السلع والمعروض الذي يكفي الاحتياجات ويزيد.

وجاء ذلك في أول يوم من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحظر التجوال الذي سيبدأ اليوم الأربعاء ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك تكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير كافة السلع لضبط السوق والحفاظ علي استقراره في ظل هذه الظروف، ولذلك علي المواطنين شراء احتياجاتهم الطبيعية حتي لا يحدث زحام علي السوبر ماركت ومحال السلع الغذائية ، وأنه لابد أن تكون معدلات الاستهلاك طبيعية.

وناشد "العربي" كافة فئات الشعب المصري الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية التي أصدرتها الدولة تجنبًا للعقوبات وحفاظًا علي صحة الجميع لعبور هذه الظروف الاستثنائية، مشددًا علي الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة هذه الأزمة، ونتمني من الله أن يحفظ مصر وشعبها من أي سوء ونتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

واختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن غرف العمليات" إدارة الأزمات" بكافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في حالة طوارئ لمتابعة السوق ورصد حركة السلع والكشف عن أي مستجدات به والاعلان عنها أولًا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ علي استقرار السوق دعمًا للمواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية.