الغرفة التجارية بالمنيا: حملات لتطهير المخابز والمحلات لمنع انتشار "كورونا"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت اليوم الغرفة التجارية بالمنيا، عن شن حملات متزامنة تستهدف المحلات والمخابز والصيدليات والمخازن، والميادين والشوارع الرئيسية، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وقال المحاسب أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإدارة، إن الحملة التي أشرف عليها وقادها أعضاء مجلس الإدارة: رمضان أبوعاشور، محمود أبو الحسن، عبد العليم علي، تم خلالها تعقيم محلات وصيدليات ومخازن في مناطق شارع التجارة، أبو هلال، سكة تلة، طه السبع، أحياء شمال ووسط وجنوب مدينة المنيا، وقريتي بني أحمد وماقوسة التابعتين لمركز المنيا.

وصرح محمد محمود عبد العزيز، أمين عام الغرفة، أنه تم توفير الكميات اللازمة من المطهرات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، منوها أن عمليات الغرفة التجارية تعمل علي مدار الساعة لتلقي شكاوي التجار والمواطنين والعمل علي حلها، لافتا أن الغرفة تلقت نحو 150 شكوي خلال أسبوع واحد تم حل 80% منها، كما أن هناك متابعة لحظية للتأكد من توفير كافة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة.

وقال أحمد حسن أبو الليل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه تم الانتهاء من توزيع نحو 50 ألف بوستر علي المحلات التجارية ضمن المبادرة التي أطلقتها الغرفة بعنوان "أحمي نفسك- أحمي بلدك" للتوعية ومحاربة فيروس كورونا، وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم المحال التجارية والحفاظ علي النظافة العامة والشخصية لجميع العاملين والحرص علي سرعة أداء العمل تجنبا للازدحام والتكدس.

وقال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن المبادرة تستهدف توزيع نحو 50 ألف بوستر علي المحلات التجارية، لافتا أن أعضاء مجلس الإدارة يتابعون عملية الإشراف علي توزيع تلك البوسترات بجميع أنحاء المحافظة.

ويتضمن البوستر الذي تم طبعه تمهيدا لتوزيعه: أخي المواطن.. أخي التاجر.. نمر الآن جميعا مواطنين وتجار بظروف استثنائية تتطلب منا جميعا أن نتكاتف لمصلحة مصرنا الحبيبة، وأن نقدم المصلحة العامة علي الخاصة وحرصا من الغرفة التجارية بالمنيا "بيت التجار" علينا إظهار الوجه المشرف للتاجر، لذا نناشد كافة تجار المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي بما يتطالبه ذلك منا بتوفير كافة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة وعدم المغالاة وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم المحال التجارية والحفاظ علي النظافة العامة والشخصية لجميع العاملين والحرص علي سرعة أداء العمل تجنبا للازدحام والتكدس.