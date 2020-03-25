العياط إيد واحدة لمواجهة كورونا.. الأهالى يعقمون المنازل ووسائل المواصلات

كتب وتصوير خالد كامل

أطلق عدد من شباب قرية اللشت التابعة لمدينة العياط فى محافظة الجيزة، مبادرة لتعقيم وتطهير المنازل ووسائل المواصلات، فى نطاق القرية، للوقاية من فيروس كورونا، قادها عدد من شباب القرية.

وأكد شباب قرية اللشت أن مبادرتهم تأتى تجاوبا مع سياسة وتوجهات الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك فيما تواصل أجهزة المحافظات المختلفة، تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات، لمواجهة فيروس كورنا المستجد، الذى بدأ فى الانتشار فى العديد من دول العالم، وظهور عدد من الحالات المصابة فى مصر، مع اتخاذ إجراءات وتدابير مشددة من أجهزة الدولة، بالتعاون بين مديرات الصحة والقطاعات المختلفة والجامعات، وإطلاق حملات للتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.