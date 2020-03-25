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العراق يعلن انسحاب القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:43 م
العراق يعلن انسحاب القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي الجيش العراقى
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية قبل قليل نقلا عن المتحدث باسم الجيش العراقي بأن القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي انسحبت من الأراضي العراقية ، كان التحالف الدولى فى العراق بقيادة الولايات المتحدة، بدأ فى سحب قواته التدريبية من البلاد بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول فى التحالف ـ إن "الجيش العراقى علق كل أنشطة التدريب فى أوائل مارس الجارى لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما فى ذلك عمليات التدريب التى تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية فى قتال فلول تنظيم داعش".

وأضاف "نحن فى مرحلة تعليق أخرى، ونقول لأفرادنا إنه لا حاجة لوجودهم بينما ننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، مؤكدا أن "التدريب سيستأنف عندما يستقر وضع الفيروس وحسب الضرورة.

 


الجيش العراقى

العراق

كورونا

فرنسا

التحالف الدولي

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