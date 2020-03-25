العراق: وفاة مصاب بفيروس كورونا فى بابل

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أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال بهاء العلكاوي الناطق الإعلامي للخلية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم- إن مريضًا يبلغ من العمر 68 سنة توفي في مستشفى الصادق جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد الوفيات جراء المرض في بابل ارتفع إلى (2)، مشيرا إلى استمرار الحظر التام في بابل.