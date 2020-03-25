العثور على جثث 64 مهاجرا فى موزمبيق.. اعرف التفاصيل

وكالات

لقي 64 مهاجرا غير شرعى مصرعهم اليوم، بعد إختناقهم فى حاوية تم اعتراضها وسط مدينة ملاوى في موزمبيق.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، اليوم، أنه تم إيقاف شاحنة من مالاوى تحمل مهاجرين غير شرعيين يعتقد أنهم إثيوبيون عند جسر موساكانا في إقليم تيتي التابع لملازى، وعثر على 64 شخصًا ميتين ونجا 14 منهم.

وفى سياق أخر كان أعلن وزير الصحة فى موزمبيق، عن تسجيل الحالة الأولى فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لتصبح الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية تضرر من هذا الفيروس، وفقا لحساب منظمة الصحة العالمية فى القارة السمراء على تويتر.

وبحسب منظمة الصحة، فإن وشركاء الصحة ينفذون بالفعل تدابير وقائية لتجنب انتشار الفيروس.