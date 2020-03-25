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العاهل الأردنى يعفى مستأجرى العقارات الوقفية بالقدس من دفع إيجارات 2020

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:41 م
العاهل الأردنى يعفى مستأجرى العقارات الوقفية بالقدس من دفع إيجارات 2020 العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب مصطفى عنبر

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وجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني ، بإعفاء جميع المستأجرين من مسلمين ومسيحيين، للعقارات الوقفية الإسلامية في القدس الشريف المحتلة التي تستوفيها الدائرة العامة لأوقاف القدس من دفع إيجارات عقاراتهم عن عام 2020 كاملة.

 

وتوجهت الدائرة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومفتي القدس والديار الفلسطينية والهيئة الإسلامية العليا ودائرة قاضي القضاة بالقدس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف الملك عبدالله الثاني على توجيهاته المستمرة بدعم صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في مدينة القدس الشريف.

 

وأعربت في البيان عن أملها بأن تكون هذه المبادرة الملكية السامية بركة من بركات المسجد الاقصى المبارك تحل في كل بيت ودكان وعقار مقدسي لدعم صمودهم وتمكينهم من مواجهة ركود اعمالهم وتجارتهم في ظل اغلاقات هذا العام، وخصوصا تلك الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا.

 

ودعت الله العلي القدير بأن يبقيه الحامي والراعي للمقدسات والداعم والسند للمقدسيين، وأن يحفظ الله الأردن وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.


الاردن

القدس

العاهل الاردنى

فلسطين

الملك عبد الله الثانى

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