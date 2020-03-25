اليوم السابع
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الطب البيطرى يفحص الثعابين المضبوطة داخل شقة الصينيين بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:30 م
الطب البيطرى يفحص الثعابين المضبوطة داخل شقة الصينيين بالقاهرة الجديدة الثعابين المضبوطة
دينا الحسيني

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وصل منذ قليل الطب البيطري الى الشقة التى كان يستخدمها مجموعة من الصينيين لإعداد وجبات من الثعابين المشوية، وعرضها للبيع بالقاهرة الجديدة، حيث سيقوم الأطباء البيطريين بفحص المضبوطات وإعداد تقرير .

وحصلت "صوت الامة" على صورة من جواز السفر الخاص بالفتاة الصينية المستأجرة للشقة، والمسئولة عن إدارة الشقة فى إعداد الوجبات الغذائية الصينية للبيع، حيث أكدت مصادر أن الشقة مملوكة للسيدة/ هدى.ر.أ، وقامت بتأجيرها للصينية Yuexian wu.

وكشفت مصادر لصوت الامة ان القوة الأمنية التابعة لمباحث قطاع القاهرة الجديدة التى داهمت منذ قليل شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء للبيع، تتحفظ على فتاتين صينيتين عثر عليهما بأحد غرف الشقة وهما فى حالة صحية متدهورة، وقالت المصادر انه تم استدعاء مجموعة من الأطباء لإجراء الكشف الطبى على الفتاتين وكل المتواجدين بالشقة، كما تم اخطار السفارة الصينية بالقاهرة لارسال مندوب لحضور التحقيق مع المقبوض عليهم.

واكدت المصادر انه جاري الان فحص محتويات الشقة، خاصة ان البلاغ الذى تلقته مباحث القاهرة كان يشير إلى وجود "خفافيش" موضوعة فى صناديق داخل الشقة، موضحة أن تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية، فضلا عن تعقيم كامل المبنى.

كان مدير  أمن القاهرة قد تلقي اخطارا  من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود  بلاغ من احد السكان ، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبه، وعلي الفور  قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين أثنين منهم سيدات وتم التحفظ علي  كمية من الثعابين كانت احدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لاصدقائها الصينين.

 

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كورونا

فيروس كورونا

الثعابين

القاهرة الجديدة

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