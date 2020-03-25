اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:17 ص
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الصين تعلن السيطرة على كورونا: لا إصابات محلية.. وإعادة فتح خطوط المترو

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 ص
الصين تعلن السيطرة على كورونا: لا إصابات محلية.. وإعادة فتح خطوط المترو محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أى حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 4 وفيات و47 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3284 وفاة و81397 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 3 حالات وفاة من بين الأربعة تم تسجيلها في مقاطعة هوبي (الأكثر تضررا بسبب الفيروس وسط الصين)، فيما جاءت حالات الإصابة الوافدة من الخارج بواقع: 19 حالة تم تسجيلها في شنجهاي و5 في كل من بكين ومقاطعة قوانجدونج و4 في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة فوجيان وحالتان في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعتي جيانغسو وسيتشوان وحالة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وتشجيانغ وشاندونغ وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 474 حالة.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 33 حالة جديدة مشتبه فيها، وخرج 491 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم في اليوم ذاته ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 73650 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 174 ليصل إلى 1399 حالة.

وتابعت اللجنة أن 13356 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 386 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و26 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و216 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 102 مريض في هونج كونج و10 في ماكاو و29 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم الابلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في مدينة "ووهان"، وهي المدينة الأكثر تضررا بالوباء في مقاطعة هوبي بوسط الصين، كما لم يتم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها جديدة يوم أمس.

وتم إعادة خدمة الحافلات في "ووهان" بعد إغلاقها لأكثر من شهرين بسبب الوباء، حيث تم تخصيص مشرف للسلامة على متن كل حافلة يقتصر دوره على التأكد من أن جميع الركاب بصحة جيدة حسبما يظهر كودهم الصحي (كود حددته السلطات لكل مواطن حول حالته الصحية وإصابته أو مخالطته لمصابين) قبل ركوب الحافلات.


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