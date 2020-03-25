اليوم السابع
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الصحة تنصح المواطنين بالبقاء بالمنازل حال الإصابة بالحمي والسعال

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص
الصحة تنصح المواطنين بالبقاء بالمنازل حال الإصابة بالحمي والسعال وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالبقاء فى المنزل اذا شعر الشخص بالمرض أو إذا كان مصابا بالحمي والسعال وصعوبة التنفس مشيرة إلى ضرورة الإتصال علي الخط الساخن 105 أو 15335 وسيتم تقديم المساعدة الطبية سريعا بتوجيه  المواطن إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن توجيهك للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتك ومنع انتشار الفيروسات وسائر أنواع العدوي .

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا  أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنة أن يقتل الفيروسات التى قد تكون علي يدك 

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19  والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يجب  ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين علي ماكينات الصراف الآلي  أثناء عملية الإنتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان  ، كما طالبت الصحة  بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآليى إن أمكن .

وحذرت وزارة الصحة والسكان من سلسلة من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة  وهو ما يسبب نقل العدوي كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض  وتابعت : لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .


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