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الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:54 م
الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو خطة جديدة لمحاربة الفيروس المستجد كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت وزارة الصحة عن خطة جديدة لمحاربة الفيروس المستجد كورونا ،" كوفيد-19" ابتداء من الخميس ٢٦ مارس   بـ 8 خطوات:

1- إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر.

2 - اقتصار العمل بالمستشفيات العامة والمركزية على استقبال الحالات الطارئة.

3 -  تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط بالمراكز والوحدات.

4 - تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة.

5 - تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديرو المستشفيات.

6 -   تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.

7 - تكليف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

8- إلزام مديريات الصحة بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات.

 


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وزارة الصحة

كوفيد 19

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