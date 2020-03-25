الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

أعلنت وزارة الصحة عن خطة جديدة لمحاربة الفيروس المستجد كورونا ،" كوفيد-19" ابتداء من الخميس ٢٦ مارس بـ 8 خطوات:
1- إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر.
2 - اقتصار العمل بالمستشفيات العامة والمركزية على استقبال الحالات الطارئة.
3 - تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط بالمراكز والوحدات.
4 - تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة.
5 - تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديرو المستشفيات.
6 - تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.
7 - تكليف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.
8- إلزام مديريات الصحة بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات.
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