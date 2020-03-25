اليوم السابع
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الصحة: المستلزمات الطبية والرعايات المركزة أهم أوجه إنفاق الـ 100 مليار جنيه

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:47 م
الصحة: المستلزمات الطبية والرعايات المركزة أهم أوجه إنفاق الـ 100 مليار جنيه مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، إن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هي أهم أوجه إنفاق مبلغ الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة وباء فيروس كورونا.
 
ووجهت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقد في ديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، وجهت الشكر إلى الرئيس السيسي ورئيس الحكومة لدعمهم وزارة الصحة، والإشادة بالفرق الطبية بالوزارة والمحافظات. 
 
من جانبه قال وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن الأرقام التي تعلن هي الأرقام الحقيقة تنفيذًا التزامًا بتوجيهات منظمة الصحية العالمية.
 
وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الأربعاء 25 مارس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تم شفائها منع فيروس كورونا إلى 93 حالة

وكشفت تسجيل 40 حالة جديدة وارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.
 
وطالبت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، من يشعر بأي أعراض ارتفاع درجة الحرارة بالتوجه لمستشفيات الحميات التي وصل عددها ل 50 مستشفى حميات.

وأضافت، أن الوزارة لديها 21 معمل مركزي في مختلف المحافظات وجاري زيادتهم إلى 27 معمل وممنوع إجراء تحاليل كورونا في معامل خاصة، مضيفة أن الوزارة أجرت 25 ألف تحليل كورونا .
 
طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، جموع الشعب المصري الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قائلا: «الأمر جد خطير».

وأضاف ن، أن هناك حالة من القلق التأثر البالغ للدولة المصرية، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تواجه مشاكل عديدة بسبب الظروف الحالية
 
 


 
مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (1)
مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (1)

 

مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (2)
مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (2)

 

 

مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (3)
مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (3)

 

 

مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (4)
مؤتمر وزيرى الصحة والإعلام (4)

 


 


الصحة

فيروس كورونا

المصابين

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