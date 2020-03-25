الصحة القبرصية: وفاة 2 من مصابى كورونا.. واكتشاف 8 حالات جديدة

نيقوسيا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة القبرصية وفاة شخصين اثنين من مصابى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى البلاد، فضلا عن اكتشاف 8 حالات أخرى مؤكدة، وقالت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه" اليوم الأربعاء، إن شخصين اثنين لقيا حتفهما يوم امس الثلاثاء إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وكانا يتلقيان العلاج في وحدات العناية المركزة بمستشفى "ليماسول" ومستشفى "نيقوسيا".

وبحسب البيان ، فإن أول الضحايا هو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 63 عامًا، كان يعاني أيضًا من أمراض أخرى، والآخر هو مواطن قبرصي يبلغ من العمر 58 عامًا.



علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الصحة في نيقوسيا مساء الامس عن ثماني حالات مؤكدة جديدة مصابة بكورونا.

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم أمس الأول إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

وكان وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، قال الجمعة الماضية، إن البلاد في حالة طوارئ.. مناشدًا الشعب القبرصي باتباع الإرشادات والبقاء في المنازل للمساعدة على منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه رغم المناشدات المتكررة لحث الناس على المكوث في المنازل، إلا أنه لوحظ عدم اتباع المواطنين للتعليمات، موضحا أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة القبرصية أندرياس خريستو، إصابة ضابط شرطة بفيروس "كورونا"، وجار العمل على تتبع المخالطين له .

وكان الضابط خالط حالة ثبت لاحقًا إصابتها بالفيروس وقام بعزل نفسه فور معرفته بهذا الأمر.