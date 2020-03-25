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الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:38 م
الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس
إبراهيم سعيد

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هذا هو وقت التضامن العالمى لمواجهة تهديد كورونا، وعلى العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة الفيروس القاتل. وذلك وفقا لما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

 

ومن جانب أخر، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تضامنه مع الأمير تشارلز أمير ويلز، والعائلة المالكة البريطانية، بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد القاتل.

 

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر،:" أفكاري وأطيب تمنياتي مع الأمير تشارلز والعائلة الملكية،  يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على أى منا ويجب أن نبقى أقوياء معًا في مكافحته، كوفيد19".

 

وأصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.

 

وقال كلارنس هاوس في بيان رسمي له إن الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عامًا وزوجته كاميلا – التي ثبت عدم إصابتها يعزلان حاليًا في قلعة باسكتلندا، مؤكدا أن الأمير كان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد. وتابع :"ووفقا للاستشارات الطبية والحكومية أصبح الأمير والدوقة الآن في عزلة ذاتية في المنزل في اسكتلندا.. ولا يمكن التأكد من مصدر إصابة الامير بسبب العدد الكبير من اللقاءات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة."

 

وأعلن قصر بكنجهام، اليوم الأربعاء، بأن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة، و أكد القصر، إن الملكة إليزابيث إلتقت الأمير تشارليز أخر مرة فى 12 مارس، قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

 

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".

 

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

 


الامير تشارلز

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