الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إبراهيم سعيد

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هذا هو وقت التضامن العالمى لمواجهة تهديد كورونا، وعلى العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة الفيروس القاتل. وذلك وفقا لما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

ومن جانب أخر، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تضامنه مع الأمير تشارلز أمير ويلز، والعائلة المالكة البريطانية، بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر،:" أفكاري وأطيب تمنياتي مع الأمير تشارلز والعائلة الملكية، يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على أى منا ويجب أن نبقى أقوياء معًا في مكافحته، كوفيد19".