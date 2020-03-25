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الصحة السعودية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:47 م
الصحة السعودية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء تسجيل ثانى حالة وفاة وهى لمقيم فى مكة المكرمة، جاء ذلك بحسب "العربية"، فى غضون ذلك قالت المملكة العربية السعودية، إنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد وافق على اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .
 
ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .
 
ثالثاً : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .
 
رابعاً : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .
 
خامساً : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .

كورونا

السعودية

مكة المكرمة

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