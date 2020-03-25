الصحة الإماراتية: إجمالى المصابين بكورونا 333 حالة وتعافى 52 شخصا

هند المغربي

أعلنت وزارة الصحة الأماراتية، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 333 حالة، لافتة إلى أن إجمالى عدد المتعافين وصل إلى 52 حالة، ودعا مسئولى وزراة الصحة الإماراتية المواطنين الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الآماراتيه رصدها 50 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، بريطانيا، السعودية، اليمن، تونس، جنوب أفريقيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، فرنسا، التشيك، أستراليا، لبنان، كينيا، المالديف، السودان، إيران، إيرلندا، المغرب، باكستان، السويد وشخصين من كل من إيطاليا، مصر، الإمارات، أسبانيا، هولندا، الأردن والفلبين، وثلاثة أشخاص من كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بنغلاديش وفلسطين وستة أشخاص من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.