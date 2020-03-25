السيسى: أتطلع إلى التزام الجميع بإجراءات الحكومة للوقاية من كورونا

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، يتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين.

وأكد الرئيس علر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر .



وتابع الرئيس،"وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد..حفظ الله مصر وشعبها العظيم".