اليوم السابع
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السياحة: تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية فى شمال سيناء والدلتا لمواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:20 م
السياحة: تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية فى شمال سيناء والدلتا لمواجهة كورونا تعقيم المناطق الاثرية
كتبت آمال رسلان 

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بدأت وزارة السياحة والآثار فى إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحرى، واستكمال الأعمال فى باقى المواقع فى صعيد مصر والقاهرة الكبرى، فى إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفى بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية فى محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقى المناطق والمتاحف الأثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحرى، ومتحف الإسكندرية القومى، ومتحف رشيد الوطنى والمقر الإدارى للآثار الغارقة و منطقة آثار كوم الناضورة.

وفى محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفى بالبهنسا.

جدير بالذكر، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.


السياحة

مواقع اثرية

كورونا

تعقيم

اخبار مصر

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