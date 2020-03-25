اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تلغى التوسعة الثالثة فى المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:33 م
السعودية تلغى التوسعة الثالثة فى المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا المسجد الحرام - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام فى مكة المكرمة، فى إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الحرمين الشريفين.

وجاء في بيان رسمى نشرته هيئة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر: "باشرت الرئاسة العامة العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة قاصدى الحرمين الشريفين فى الآونة الأخيرة، وتوسعة تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.

بيان السعودية
بيان السعودية

يشار إلى أن استمرارية الأعمال فى الحرمين الشريفين لازالت قائمة عن بعد، وتقوم جميع الإدارات بتسيير أعمالها وفق الآليات المحددة للعمل عن بعد مع ضمان جودة العمل.

يذكر أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تكثيف الجهود لسلامة قاصدى بيت الله الحرام وأخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة واستمرار أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بالإضافة لتثقيف وتوعية العاملين للحفاظ على سلامتهم بالميدان، مشيراً إلى أهمية نشر المحتويات التوعوية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لضمان سرعة التعامل مع أى حدث مستجد، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا يثبت مدى حرصها على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأضاف السديس: "تبذل الهيئة أقصى الجهود لخدمة قاصدى الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة بتعاون مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة الأمنية أو الحكومية أو الأهلية، إذ تقوم بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق من خلال أجهزة تكييف خاصة.

وأشار إلى أن عملية تنقية الهواء بنسبة 100% تتم من خلال ثلاث مراحل: سحب الهواء الطبيعى من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقى، التى يكون تنظيفها يوميا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهى عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحرارى فيها التى تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتى الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.

 

 


السعودية

كورونا

الحرم المكى

التوسعة الثالثة

المسجد الحرام

فيروس كورونا

هيئة شؤون الحرمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شئون الحرمين توجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الإثنين، 23 مارس 2020 05:19 م

الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الإثنين، 23 مارس 2020 05:12 م

رئاسة شئون الحرمين: تنقية الهواء داخل المسجد الحرام 9 مرات يومياً

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:59 م

صور.. توزيع عبوات مياه زمزم بالمسجد الحرام لمنع انتشار كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 02:43 م

رئاسة الحرمين: 450 عاملًا لتعقيم المسجد الحرام بـ1800 لتر معقمات يوميًا

الأربعاء، 11 مارس 2020 11:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة